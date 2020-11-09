Нацбанк Казахстана в октябре провел валютные интервенции на сумму более $90 млн.

Источник материала: АФН

Национальный банк Казахстана в минувшем месяце провел валютные интервенции на сумму свыше 90 млн долларов, что было обусловлено снижением предложения валюты на рынке.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии заместителя председателя регулятора Алии Молдабековой.

По ее словам, динамика тенге, как и ситуация на внешних рынках, в октябре была разнонаправленной и характеризовалась умеренной волатильностью. Однако в последние дни октября на фоне резкого снижения цен на энергоносители казахстанская валюта ощутила значительное давление. Кроме того, падение стоимости барреля нефти за последнюю неделю прошедшего месяца было стремительным и наихудшим с апреля 2020 года, а котировки упали на 10,3%, передает ТАСС.

«В этот период на валютном рынке наблюдалось резкое снижение предложения валюты и низкая ликвидность, в связи с чем Национальный банк проводил валютные интервенции, объем которых составил 91,3 млн долларов», - рассказала Молдабекова. При этом она подчеркнула, что участие регулятора не препятствовало общей рыночной динамике.

Среди благоприятных факторов для валютного рынка заместитель председателя Нацбанка отметила возобновление притока нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг. За октябрь объем такого притока составил 71,8 млрд тенге или порядка 167 млн долларов, уточнила Молдабекова.