«Заступился за женщину»: как задержали экс-ведущего «Калыханки»









tut.by сообщили его друзья. Знаменитый белорусский актер Александр Жданович, известный тысячам белорусов как Маляваныч из передачи «Калыханка», был задержан в воскресенье в Минске . Как это произошлосообщили его друзья.





Как рассказал очевидец события Даниил, Александра Ждановича задержали около 12.30 на проспекте Победителей.





Александр и Даниил вместе шли по тротуару.





— В районе «Галереи» стояло около 15 бусов. Непосредственно на тротуаре стояли омоновцы. Увидев их, Жданович достал из сумки деревянный крест, стал осенять их крестным знамением и молиться. Мы уже прошли всех омоновцев, когда увидели, что один из них громко кричал на женщину, вел себя по-хамски. Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим — те заломали актеру руки и унесли в автобус.





Через полтора часа, около 14.00, Жданович позвонил другу и сообщил, что находится в здании Партизанского РУВД. Он добавил, что его не били и относились нормально. После этого положил трубку и больше не отвечал на звонки.





В понедельник над ним будет суд в Жодино.