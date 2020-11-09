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На «Гродно Азот» горит аварийный факел. Там подтвердили экстренную остановку цеха «Аммиак-4»
Источник материала: Партизан
С утра 9 ноября в соцсетях и телеграм-каналах начали приходить сообщения, что на предприятии «Гродно Азот» загорелся аварийный факел для сжигания излишков газа.
Такое происходит, когда останавливается цех. Напомним, там бастуют некоторые работники.
На предприятии подтвердили, что цех «Аммиак-4» был остановлен.
«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел», — сообщили в администрации «Гродно Азот».
«В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — заверили на предприятии.
Несмотря на данные ранее заверения, что на заводе никто не бастует, в администрации «Гродно Азот» сообщили, что формируют группы работников из других регионов.
В то же время, в Телеграм-канале «Стачком Азот» пообещали разгласить имена и фамилии «штрейкбрехеров», приехавших с могилевского «Химволокно».
«С понедельника на Азот приезжают штрейкбрехеры с других предприятий концерна Белнефтехим. Проживать будут в нашем санатории «Жемчужина». Мы обязательно расскажем о работниках Гомельского химического завода и Могилев Химволокно, которые решились замещать стачкующих азотовцев», — заявили в Телеграм-канале..
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С утра 9 ноября в соцсетях и телеграм-каналах начали приходить сообщения, что на предприятии «Гродно Азот» загорелся аварийный факел для сжигания излишков газа.
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