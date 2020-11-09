На «Гродно Азот» горит аварийный факел. Там подтвердили экстренную остановку цеха «Аммиак-4»

Такое происходит, когда останавливается цех. Напомним, там бастуют некоторые работники.





На предприятии подтвердили, что цех «Аммиак-4» был остановлен.





«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел», — сообщили в администрации «Гродно Азот».





«В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — заверили на предприятии.











