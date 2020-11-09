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На «Гродно Азот» горит аварийный факел. Там подтвердили экстренную остановку цеха «Аммиак-4»

09.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С утра 9 ноября в соцсетях и телеграм-каналах начали приходить сообщения, что на предприятии «Гродно Азот» загорелся аварийный факел для сжигания излишков газа.

На «Гродно Азот» горит аварийный факел. Там подтвердили экстренную остановку цеха «Аммиак-4»
Такое происходит, когда останавливается цех. Напомним, там бастуют некоторые работники.

На предприятии подтвердили, что цех «Аммиак-4» был остановлен.

«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел», — сообщили в администрации «Гродно Азот».

«В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — заверили на предприятии.



Несмотря на данные ранее заверения, что на заводе никто не бастует, в администрации «Гродно Азот» сообщили, что формируют группы работников из других регионов.

В то же время, в Телеграм-канале «Стачком Азот» пообещали разгласить имена и фамилии «штрейкбрехеров», приехавших с могилевского «Химволокно».

«С понедельника на Азот приезжают штрейкбрехеры с других предприятий концерна Белнефтехим. Проживать будут в нашем санатории «Жемчужина». Мы обязательно расскажем о работниках Гомельского химического завода и Могилев Химволокно, которые решились замещать стачкующих азотовцев», — заявили в Телеграм-канале..
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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