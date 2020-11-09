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Задержан еще один член Координационного совета политолог Андрей Егоров. Повторно

09.11.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

8 ноября был задержан еще один члена Координационного совета (КС) Андре1 Егоров, сообщает сайт белорусских исследований thinktanks.by.

Задержан еще один член Координационного совета политолог Андрей Егоров. Повторно

 

Он перестал выходить на связь днем, чуть позже его фамилия появилась в списках задержанных участников воскресного марша протеста. По последним данным, он находился в Московское РУВД Минска.

В сентябре Андрей Егоров был осужден на 10 суток ареста.

Андрей Егоров – известный политолог, основатель Центра европейской трансформации, председатель Координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, генеральный директор Международной НПО «ЕвроБеларусь», один из инициаторов и спикеров общественной кампании в защиту независимости Беларуси «Свежий ветер». Он был в числе первых, кого включили в состав КС.

Большая часть основного состава КС — органа, созданного сторонниками Светланы Тихановской для транзита власти — находятся или за решеткой, или за границей.

 
Теги: Минск
 
 
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8 ноября был задержан еще один члена Координационного совета (КС) Андре1 Егоров, сообщает сайт белорусских исследований thinktanks.by.
 
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