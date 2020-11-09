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Дженнифер Лоуренс выбежала на улицу в пижаме из-за победы Джо Байдена
09.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса
О
В сети обсуждают новую запись от звезды "Голодных игр": в своем Twitter Лоуренс показала видео, на котором она бежит по Бостону в домашней пижаме и радуется победе Джо Байдена.
"У меня не было другого выбора, лишь устроить вечеринку для одного", - подписала видео звезда и через хештег намекнула горожанам, что пора веселиться.
Поклонники присоединились к радости любимой актрисы и оставили множество веселых комментариев под ее записью.
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Звезда киносерии "Голодные игры" оригинально отпраздновала победу демократов и удивила всех пользователей Twitter.
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