Дженнифер Лоуренс выбежала на улицу в пижаме из-за победы Джо Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс шокировала поклонников: звезда не сдержала эмоций из-за победы Джо Байдена на президентских выборах в США и выбежала на улицу в одной пижаме!

О победе Байдена и поражении Дональда Трампа на выборах 2020 года стало известно в минувший уикенд. Представителя партии демократов поддержали не только простые американцы, но и многие селебрити: Леди Гага, Билли Айлиш и другие. Лоуренс оказалась в их числе.

В сети обсуждают новую запись от звезды "Голодных игр": в своем Twitter Лоуренс показала видео, на котором она бежит по Бостону в домашней пижаме и радуется победе Джо Байдена.

"У меня не было другого выбора, лишь устроить вечеринку для одного", - подписала видео звезда и через хештег намекнула горожанам, что пора веселиться.

Поклонники присоединились к радости любимой актрисы и оставили множество веселых комментариев под ее записью.

Еще одна знаменитость слишком открыто поддержала демократов, несмотря на осуждение со стороны родственников: Меган Маркл вошла в королевскую историю из-за выборов в США.

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