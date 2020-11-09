«Зенит» прокомментировал скандал с участием Дзюбы

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет справиться со сложившейся ситуацией, только проявив свой характер. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.



Фото: «Зенит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео интимного характера, появившегося в сети в субботу.

«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию — личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения», — сказал Медведев.

«Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», — добавил он.

В матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти и забил победный мяч.