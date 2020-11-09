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«Зенит» прокомментировал скандал с участием Дзюбы
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет справиться со сложившейся ситуацией, только проявив свой характер. Такое мнение высказал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео интимного характера, появившегося в сети в субботу.
«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию — личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения», — сказал Медведев.
«Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», — добавил он.
В матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (3:1) Дзюба вышел без капитанской повязки, не реализовал пенальти и забил победный мяч.
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет справиться со сложившейся ситуацией, только проявив свой характер. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор клуба...
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