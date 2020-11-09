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Apple заподозрила фабрику по выпуску iPhone 12 в нарушении условий труда

09.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple инициировала разбирательство в отношении тайваньской компании Pegatron, которая производит iPhone 12 и другие продукты американской корпорации. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Поводом стала информация о нарушении условий труда на заводах Pegatron. По данным купертинской корпорации, фабрика даже подделывала документы, чтобы скрыть нарушения и подогнать результаты под стандарты Apple, которые она предъявляет к партнерам. В частности, студенты на практике работали по ночам и сверх положенного времени.

Pegatron отреагировала на информацию Apple и заявила, что немедленно убрала студентов с производственной линии и пообещала выплатить им компенсацию.

Apple не будет давать Pegatron новые заказы на выпуск техники до окончания разбирательства.

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Apple инициировала разбирательство в отношении тайваньской компании Pegatron, которая производит iPhone 12 и другие продукты американской корпорации. Об этом сообщает...
 
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