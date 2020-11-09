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Apple заподозрила фабрику по выпуску iPhone 12 в нарушении условий труда
Источник материала: Onliner
Apple инициировала разбирательство в отношении тайваньской компании Pegatron, которая производит iPhone 12 и другие продукты американской корпорации. Об этом
Поводом стала информация о нарушении условий труда на заводах Pegatron. По данным купертинской корпорации, фабрика даже подделывала документы, чтобы скрыть нарушения и подогнать результаты под стандарты Apple, которые она предъявляет к партнерам. В частности, студенты на практике работали по ночам и сверх положенного времени.
Pegatron отреагировала на информацию Apple и заявила, что немедленно убрала студентов с производственной линии и пообещала выплатить им компенсацию.
Apple не будет давать Pegatron новые заказы на выпуск техники до окончания разбирательства.
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Apple инициировала разбирательство в отношении тайваньской компании Pegatron, которая производит iPhone 12 и другие продукты американской корпорации. Об этом сообщает...
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