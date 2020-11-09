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Может ли машина ехать 100 км/ч без покрышки на заднем колесе? Может!
Источник материала: Onliner
Что вы сделаете, если одна из покрышек в вашем автомобиле лопнет? Съедете на обочину и просто смените испорченное колесо на запаску? Ну тогда вы вряд ли попадете в новостную ленту. А вот женщина из Нью-Джерси (США) попала на страницы новостного портала
Автомобилистка решила продолжить путь после того, как покрышка на заднем левом колесе ее Honda Civic взорвалась (судя по всему, повредив еще бампер и колесную арку). И ладно бы она катилась аккуратно по обочине, включив «аварийку». По словам оператора, снявшего это видео, Honda Civic ехал со скоростью около 60 миль в час (почти 100 км/ч).
Нельзя исключать, что женщина за рулем Honda попросту не знала, что он едет на одном ободе. Допустим, в салоне играла музыка и момент взрыва покрышки автомобилистка приняла за наезд на стык асфальта. В таком случае дома ее ждет неприятный сюрприз.
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Что вы сделаете, если одна из покрышек в вашем автомобиле лопнет? Съедете на обочину и просто смените испорченное колесо на запаску? Ну тогда вы вряд ли попадете в...
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