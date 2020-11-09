Может ли машина ехать 100 км/ч без покрышки на заднем колесе? Может!

Источник материала: Onliner

Что вы сделаете, если одна из покрышек в вашем автомобиле лопнет? Съедете на обочину и просто смените испорченное колесо на запаску? Ну тогда вы вряд ли попадете в новостную ленту. А вот женщина из Нью-Джерси (США) попала на страницы новостного портала Carscoops . Вам тоже всегда было любопытно, сможет ли автомобиль быстро и стабильно ехать без шины на одном из задних колес?

Автомобилистка решила продолжить путь после того, как покрышка на заднем левом колесе ее Honda Civic взорвалась (судя по всему, повредив еще бампер и колесную арку). И ладно бы она катилась аккуратно по обочине, включив «аварийку». По словам оператора, снявшего это видео, Honda Civic ехал со скоростью около 60 миль в час (почти 100 км/ч).

Нельзя исключать, что женщина за рулем Honda попросту не знала, что он едет на одном ободе. Допустим, в салоне играла музыка и момент взрыва покрышки автомобилистка приняла за наезд на стык асфальта. В таком случае дома ее ждет неприятный сюрприз.