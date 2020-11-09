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Гомельская область первая в стране полностью ввела обязательный масочный режим
Источник материала: Onliner
Обязательный масочный режим вводят с сегодняшнего дня на всей территории Гомельской области. Об этом на совещании в понедельник сказал губернатор Геннадий Соловей. «Жители области должны будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на недвижимых и движимых объектах и в организациях всех форм собственности», —
С этого момента обязательно нужно надевать маски при входе в магазины, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие объекты.
Контролировать исполнение будут работники областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и его подразделения. Газета уточняет, что решение вызвано в том числе тем, что некоторые жители области не соблюдают социальную дистанцию.
Кроме введения масочного режима, с 9 ноября в области сокращается количество массовых мероприятий, а совещания по возможности переводят в формат видеоконференций.
Число зараженных по территориям Минздрав по-прежнему не сообщает. При этом Гомельщина — первый регион страны, полностью переведенный на масочный режим. 5 ноября эту меру ввели в Могилеве.
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Обязательный масочный режим вводят с сегодняшнего дня на всей территории Гомельской области. Об этом на совещании в понедельник сказал губернатор Геннадий...
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