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На старте торгов доллар немного просел, евро набрал больше копейки

09.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если наш рубль не реагирует уже ни на что, а просто несется вдаль, то доллар себе такого позволить не может. Он несколько дней волновался и ждал, когда нормально посчитают голоса на тамошних выборах. Сильно похудел. К сегодняшнему дню какая-то определенность (некоторые считают, что не окончательная) появилась — смотрим, как отреагирует на нее наш зеленый партнер.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня стартовали с опозданием где-то на полчаса. По каким причинам, неизвестно: на сайте биржи информации по задержке нет.

Первым с торгами определился российский рубль. Его сотня с ходу набрала 1,51 копейки. Она стоит пока 3,3516.

Доллар со старта торгов потерял 0,01 копейки и пока колеблется на уровне 2,5779.

Евро набрал на 1,03 копейки, его покупают и продают по 3,064.

В пятницу доллар потерял 3,73 копейки и откатился на месяц назад — до 2,578. Евро подешевел на 2,19 копейки, до 3,0537. Сотня российского рубля сбросила 0,73 копейки и стала стоить 3,3365.

 
 
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Если наш рубль не реагирует уже ни на что, а просто несется вдаль, то доллар себе такого позволить не может. Он несколько дней волновался и ждал, когда нормально...
 
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