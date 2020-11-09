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На старте торгов доллар немного просел, евро набрал больше копейки
Источник материала: Onliner
Если наш рубль не реагирует уже ни на что, а просто несется вдаль, то доллар себе такого позволить не может. Он несколько дней волновался и ждал, когда нормально посчитают голоса на тамошних выборах. Сильно похудел. К сегодняшнему дню какая-то определенность (некоторые считают, что не окончательная) появилась — смотрим, как отреагирует на нее наш зеленый партнер.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня стартовали с опозданием где-то на полчаса. По каким причинам, неизвестно: на сайте биржи информации по задержке нет.
Первым с торгами определился российский рубль. Его сотня с ходу набрала 1,51 копейки. Она стоит пока 3,3516.
Доллар со старта торгов потерял 0,01 копейки и пока колеблется на уровне 2,5779.
Евро набрал на 1,03 копейки, его покупают и продают по 3,064.
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Если наш рубль не реагирует уже ни на что, а просто несется вдаль, то доллар себе такого позволить не может. Он несколько дней волновался и ждал, когда нормально...
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