ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото

09.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Просматривая ленту Twitter, можно лишь восхищаться количеством умных, образованных людей, готовых высказать экспертное мнение по любому поводу. Главное после этого не открывать Instagram — окажется, что здесь собрались почти исключительно идеальные внешне и внутренне люди. Такая вот создается иллюзия, подогревая чувство несправедливости.

Мало кто осознает, что все эти инфлюенсеры, продвигающие идеальную внешность в массы, тратят до 25 часов в сутки ради «той самой» фотографии. Чтобы получить снимок, отвечающий «стандартам красоты», нужно потратить немало времени перед зеркалом, а затем сделать пару десятков снимков. Среди них, наверное, окажется один «правильный». В подтверждение — подборка Boredpanda.

Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
У фотомодели из Таиланда viennadoll есть вполне официальный Instagram, где она предстает исключительно в «правильном» виде. А иногда она развенчивает мифы
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Конечно, есть в таких коллажах и доля стеба — без него было бы скучновато
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Но наверняка попадают в подборки и случайные фотографии
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Чувство юмора еще никому не помешало
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
И да, кроме правильной позы нужно добавить немного «фотошопа». Чтобы наверняка
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Оказывается, когда фотомодель подводит глаза, она это делает как на фото справа. Невероятно!
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
На что только не пойдешь ради себя
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
После удачного фото можно расслабиться
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Кстати, «реальность» тоже можно немного приукрасить
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Есть предположение, что и там и там есть много игры
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Да, это один и тот же человек в одно и то же время
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Главное — не переиграть в реальность
Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото
Пылесос Bosch BBHL21435
7 отзывов
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности, турбощетка
319 р.
21 предложение
Пылесос Xiaomi Mi Handheld 1C SCWXCQ02ZHM
5 отзывов
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
479 р.
27 предложений
Сравнить эти товары →
Пылесосы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Просматривая ленту Twitter, можно лишь восхищаться количеством умных, образованных людей, готовых высказать экспертное мнение по любому поводу. Главное после этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцке 8-летний мальчик найден мертвым в открытом ливневом колодце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика