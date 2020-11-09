Instagram против реальности. Таиландка показала, что стоит за ее красивыми фото

Источник материала: Onliner

Просматривая ленту Twitter, можно лишь восхищаться количеством умных, образованных людей, готовых высказать экспертное мнение по любому поводу. Главное после этого не открывать Instagram — окажется, что здесь собрались почти исключительно идеальные внешне и внутренне люди. Такая вот создается иллюзия, подогревая чувство несправедливости.

Мало кто осознает, что все эти инфлюенсеры, продвигающие идеальную внешность в массы, тратят до 25 часов в сутки ради «той самой» фотографии. Чтобы получить снимок, отвечающий «стандартам красоты», нужно потратить немало времени перед зеркалом, а затем сделать пару десятков снимков. Среди них, наверное, окажется один «правильный». В подтверждение — подборка Boredpanda.



У фотомодели из Таиланда viennadoll есть вполне официальный Instagram, где она предстает исключительно в «правильном» виде. А иногда она развенчивает мифы



Конечно, есть в таких коллажах и доля стеба — без него было бы скучновато



Но наверняка попадают в подборки и случайные фотографии



Чувство юмора еще никому не помешало



И да, кроме правильной позы нужно добавить немного «фотошопа». Чтобы наверняка







Оказывается, когда фотомодель подводит глаза, она это делает как на фото справа. Невероятно!



На что только не пойдешь ради себя



После удачного фото можно расслабиться



Кстати, «реальность» тоже можно немного приукрасить



Есть предположение, что и там и там есть много игры



Да, это один и тот же человек в одно и то же время











Главное — не переиграть в реальность



