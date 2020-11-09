Audi врезался в поломанный МАЗ. Непристегнутый водитель погиб

Источник материала: Onliner

В минувшую субботу, 7 ноября, на трассе Тевли — Стригово — Кобрин случилась авария, в результате которой погиб человек. Как сообщает подробности пресс-секретарь МВД, инцидент произошел в 7 часов утра.

По предварительной информации, 64-летний житель деревни Тевли за рулем Audi 80 столкнулся с автомобилем МАЗ. Водитель (58-летний мужчина) грузовика остановился на дороге из-за поломки — у МАЗа вышел из строя карданный вал.





В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. ГАИ сообщила, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Судя по снимкам с места аварии, удар пришелся в переднюю правую часть Audi. Несмотря на серьезность повреждений, геометрия кабины нарушилась минимально — спасатели даже смогли открыть водительскую дверь без применения специнструмента. Можно предположить, что ключевую роль в последствиях ДТП сыграл непристегнутый ремень.