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Audi врезался в поломанный МАЗ. Непристегнутый водитель погиб

09.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минувшую субботу, 7 ноября, на трассе Тевли — Стригово — Кобрин случилась авария, в результате которой погиб человек. Как сообщает подробности пресс-секретарь МВД, инцидент произошел в 7 часов утра.

По предварительной информации, 64-летний житель деревни Тевли за рулем Audi 80 столкнулся с автомобилем МАЗ. Водитель (58-летний мужчина) грузовика остановился на дороге из-за поломки — у МАЗа вышел из строя карданный вал.

Audi врезался в поломанный МАЗ. Непристегнутый водитель погиб

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. ГАИ сообщила, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Судя по снимкам с места аварии, удар пришелся в переднюю правую часть Audi. Несмотря на серьезность повреждений, геометрия кабины нарушилась минимально — спасатели даже смогли открыть водительскую дверь без применения специнструмента. Можно предположить, что ключевую роль в последствиях ДТП сыграл непристегнутый ремень.

 
 
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В минувшую субботу, 7 ноября, на трассе Тевли — Стригово — Кобрин случилась авария, в результате которой погиб человек. Как сообщает подробности пресс-секретарь...
 
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