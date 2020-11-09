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Кто-то заменил флаг на сельсовете. СК не увидел состава преступления — прокуратура считает иначе
Источник материала: Onliner
Новое развитие получила история, которая случилась в середине августа. Тогда «неустановленное лицо» сняло государственный флаг с балкона Подгорьевского сельисполкома (Могилевская область) и заменило его бело-красно-белым. При этом красно-зеленое полотнище было найдено на полу со следами обуви,
По данным следствия, произошло все с 14 по 15 августа.
Следователь обосновал свой отказ тем, что флаг «не получил существенных повреждений в результате противоправных действий». Прокуратура Могилевского района это заметила, изучила материалы проверки Следственного комитета «по факту надругательства над Государственным флагом Республики Беларусь» и отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
По мнению прокуратуры, такими действиями выражено «неуважительное и пренебрежительное отношение к государственному символу».
Кроме того, прокуратура района самостоятельно возбудила уголовное дело по ст. 370 («Надругательство над государственными символами») в отношении неустановленного лица, снявшего флаг.
Подозреваемого продолжат искать. Дело возвращено в СК.
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Новое развитие получила история, которая случилась в середине августа. Тогда «неустановленное лицо» сняло государственный флаг с балкона Подгорьевского...
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