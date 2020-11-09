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Samsung сохранила лидерство на европейском рынке смартфонов

09.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитическая компания Canalys исследовала рынок смартфонов в Европе за третий квартал нынешнего года, сообщает Gizmochina. Результаты получились довольно неожиданные.

На первом месте прочно обосновалась Samsung — доля 34%. Следом идет Apple с 19%, а дальше на пятки наступает Xiaomi — тоже 19%, но годовой прирост у китайского бренда составил аж 91%. Четвертую строку сохраняет Huawei (14%), однако это единственный производитель из первой пятерки с отрицательным показателем годового прироста — минус 31%. Пятое место заняла Oppo. У нее всего 3%, но годовой прирост — целых 396%.

Samsung сохранила лидерство на европейском рынке смартфонов

В Восточной Европе пятерка лидеров выглядит так же:

Samsung сохранила лидерство на европейском рынке смартфонов

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Аналитическая компания Canalys исследовала рынок смартфонов в Европе за третий квартал нынешнего года, сообщает Gizmochina. Результаты получились довольно...
 
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