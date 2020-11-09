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Samsung сохранила лидерство на европейском рынке смартфонов
Источник материала: Onliner
Аналитическая компания Canalys исследовала рынок смартфонов в Европе за третий квартал нынешнего года,
На первом месте прочно обосновалась Samsung — доля 34%. Следом идет Apple с 19%, а дальше на пятки наступает Xiaomi — тоже 19%, но годовой прирост у китайского бренда составил аж 91%. Четвертую строку сохраняет Huawei (14%), однако это единственный производитель из первой пятерки с отрицательным показателем годового прироста — минус 31%. Пятое место заняла Oppo. У нее всего 3%, но годовой прирост — целых 396%.
В Восточной Европе пятерка лидеров выглядит так же:
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Аналитическая компания Canalys исследовала рынок смартфонов в Европе за третий квартал нынешнего года, сообщает Gizmochina. Результаты получились довольно...
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