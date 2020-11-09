Samsung сохранила лидерство на европейском рынке смартфонов

Источник материала: Onliner

Аналитическая компания Canalys исследовала рынок смартфонов в Европе за третий квартал нынешнего года, сообщает Gizmochina. Результаты получились довольно неожиданные.

На первом месте прочно обосновалась Samsung — доля 34%. Следом идет Apple с 19%, а дальше на пятки наступает Xiaomi — тоже 19%, но годовой прирост у китайского бренда составил аж 91%. Четвертую строку сохраняет Huawei (14%), однако это единственный производитель из первой пятерки с отрицательным показателем годового прироста — минус 31%. Пятое место заняла Oppo. У нее всего 3%, но годовой прирост — целых 396%.





В Восточной Европе пятерка лидеров выглядит так же:



