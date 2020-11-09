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Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

09.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представители штаба Джо Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании его избранным президентом страны.

Об этом сообщает Reuters, передает РБК.

В заявлении команды Байдена говорится, что национальная безопасность и экономические интересы США зависят от четкого сигнала о том, что страна будет участвовать в «плавной и мирной передаче власти».

Как отмечает агентство, директор управления Эмили Мерфи, которая была назначена на эту должность действующим президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, заявила, что Байден пока не признан избранным президентом. Пресс-секретарь ведомства не ответила, когда Мерфи примет окончательное решение по этому вопросу.

Возглавляющий подкомитет палаты представителей по правительственным операциям Джерри Коннолли в разговоре с Reuters заявил, что Мерфи должна начать процесс передачи власти Байдену. «Директор играет решающую роль в мирной передаче власти и обеспечении бесперебойной работы жизненно важных государственных служб. Это тем более важно в условиях смертельной пандемии», — сказал он.

Как сообщает агентство Associated Press, администрацию Трампа призвали готовиться к передаче власти бывшие официальные лица из числа демократов и республиканцев. Соответствующее заявление подписали глава администрации Белого дома Джош Болтен и министр здравоохранения и социальных служб Майкл Ливитт времен Джорджа Буша-младшего, а также глава администрации президента Билла Клинтона Томас Макларти и министр торговли при президентстве Барака Обамы Пенни Притцкер.

Выборы президента США прошли 3 ноября, официально их итоги еще не подведены. Предварительно в гонке одерживает победу Байден, который набирает от 279 до 290 голосов выборщиков (для победы необходим минимум в 270 голосов). Трамп свое поражение не признал, отметив, что выборы «далеки от завершения». Действующий президент подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

 
 
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Представители штаба Джо Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании его избранным президентом страны.
 
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