Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования 6G

Источник материала: АФН

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования следующего поколения сети 6G. Спутник запущен с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Long March 6, сообщает BBC.

Сеть 6G пока не имеет конечного стандарта. Ожидается, что полоса пропускания расширится до терагерцовой и будет намного быстрее 5G.

Помимо 6G, спутник оснащен системой дистанционного зондирования для мониторинга природных бедствий, угрожающих урожаям, лесных пожаров, наводнений в горах.