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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования 6G
Источник материала: АФН
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования следующего поколения сети 6G. Спутник запущен с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Long March 6, сообщает BBC.
Сеть 6G пока не имеет конечного стандарта. Ожидается, что полоса пропускания расширится до терагерцовой и будет намного быстрее 5G.
Помимо 6G, спутник оснащен системой дистанционного зондирования для мониторинга природных бедствий, угрожающих урожаям, лесных пожаров, наводнений в горах.
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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования следующего поколения сети 6G. Спутник запущен с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Long March 6,...
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