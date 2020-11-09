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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования 6G

09.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования следующего поколения сети 6G. Спутник запущен с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Long March 6, сообщает BBC.

Сеть 6G пока не имеет конечного стандарта. Ожидается, что полоса пропускания расширится до терагерцовой и будет намного быстрее 5G.

Помимо 6G, спутник оснащен системой дистанционного зондирования для мониторинга природных бедствий, угрожающих урожаям, лесных пожаров, наводнений в горах.

 
 
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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник для тестирования следующего поколения сети 6G. Спутник запущен с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя Long March 6,...
 
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