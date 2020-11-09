Oops! Лукашенко открыл третью линию метро - она сломалась на следующий день. Что же будет с БелАЭС?

6 ноября Лукашенко торжественно открыл третью линию метро. Она состоит из четырех станций – «Ковальская Слобода, «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь».





Первых пассажиров станция приняла только через сутки после официального открытия – 7 ноября в 12.30.





При этом, как сообщает телеграм-канал «Транспорт Минска», станции не работали в нормальном режиме.





Так, на станции «Площадь Франтишка Богушевича» были закрыты вход и выход. На трех станциях, помимо «Ковальской Слободы», не работают эскалаторы.









На «Вокзальной» также не функционировал один из траволаторов. Не созданы нормальные переходы между «Юбилейной площадью» и «Фрунзенской». Также отмечается, что не сделана даже отдельная озвучка для линии из четырех станций.





Не изменилась ситуация и к понедельнику 9 ноября. Так, на «площади Ленина» сегодня не работает переход на новую ветку – на станцию «Вокзальная».





А накануне вечером на новой линии метро заклинило двери, из-за чего люди не могли выйти из поезда.













Телеграф . Более того, на время акции протеста 8 ноября вся третья линия метро была закрыта – с 11:10 и до 16:10, пишет





На этом фоне пугающе звучит информация, что 7 ноября Лукашенко запустил Беларусскую АЭС.



