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Oops! Лукашенко открыл третью линию метро - она сломалась на следующий день. Что же будет с БелАЭС?
Источник материала: Партизан
Третья линия метро, которую открыл Лукашенко, сразу же поломалась
6 ноября Лукашенко торжественно открыл третью линию метро. Она состоит из четырех станций – «Ковальская Слобода, «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь».
Первых пассажиров станция приняла только через сутки после официального открытия – 7 ноября в 12.30.
При этом, как сообщает телеграм-канал «Транспорт Минска», станции не работали в нормальном режиме.
Так, на станции «Площадь Франтишка Богушевича» были закрыты вход и выход. На трех станциях, помимо «Ковальской Слободы», не работают эскалаторы.
На «Вокзальной» также не функционировал один из траволаторов. Не созданы нормальные переходы между «Юбилейной площадью» и «Фрунзенской». Также отмечается, что не сделана даже отдельная озвучка для линии из четырех станций.
Не изменилась ситуация и к понедельнику 9 ноября. Так, на «площади Ленина» сегодня не работает переход на новую ветку – на станцию «Вокзальная».
А накануне вечером на новой линии метро заклинило двери, из-за чего люди не могли выйти из поезда.
Более того, на время акции протеста 8 ноября вся третья линия метро была закрыта – с 11:10 и до 16:10, пишет
На этом фоне пугающе звучит информация, что 7 ноября Лукашенко запустил Беларусскую АЭС.
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Третья линия метро, которую открыл Лукашенко, сразу же поломалась
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