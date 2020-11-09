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Люди и звери: пока людей хватали и мучали, хоккейный бомонд кайфовал за Лукашенко

09.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 ноября белорусы, как и во все воскресенья в последние три месяца, вышли на мирные марши протеста.

Люди и звери: пока людей хватали и мучали, хоккейный бомонд кайфовал за Лукашенко
На этот раз силовики разгоняли их максимально жестко – в списках правозащитников уже более 1000 фамилий задержанных, которые не ночевали дома. Есть среди них и цвет белспорта, пишет Трибуна.

Описывать зверские замашки силовиков словами – дело бесперспективное. Вот два видео как квинтэссенция.

Но такое отношение у зачем-то наделенных дубинками парней только к протестующим.


Тех, кого действующая власть устраивает, никто не бьет, даже когда они тоже концентрируются вместе. 8 ноября параллельно с протестами проходил автопробег «За Беларусь», который провластные Telegram-каналы назвали самым массовым в истории страны (но мы не спешили бы верить провластным Telegram-каналам). 

Портал tut.by съездил на аэродром Липки, где проходило действо, и сделал репортаж – люди привозили с собой государственные (где-то с выявлением Александра Лукашенко) и советские флаги, а выезжали (чтобы сделать круг по МКАД и вернуться на концерт) в таком порядке: 

«Возглавил колонну «белорусомобиль» - так называли Volvo с огромной колонкой на крыше и оклейкой по всему кузову. Следом выехали микроавтобусы с вип-участниками, а потом и остальные автомобили».


Привязка к спорту тут идет с самого начала, ведь в том самом Volvo легко узнать авто Николая Зарубицкого – вице-президента белорусской федерации шахмат. Его непосредственный начальник Анастасия Сорокина недавно весь день провела в РУВД, отвечая на вопросы по деятельности федерации, но, кажется, Зарубицкому не до того.

А среди випов были и представители хоккея, которых уже замечали на подобных пробегах. Вот главный тренер сборной страны Михаил Захаров (но, думается, за титул лучшей кепки мероприятия с ним бы поборолся Александр Солодуха).



Ну и куда без него – глава ФХБ, председатель набсовета «Динамо» Дмитрий Басков! Это хорошо, что матча клуба сегодня не было – еще бы пропустил ненароком. Пил ли сегодня большой начальник что-то в машине, как однажды случилось, нам неизвестно, но, судя по лицу, кайф он в любом случае получил.

Был на автопробеге и паралимпиец, обладатель мировых рекордов Алексей Талай. «Мы, видимо, на самом деле уже привыкли к тому миру, спокойствию, стабильности и не заглядываем туда — за границы нашей страны, где льется кровь», – сказал он в интервью госТВ. 

Да зачем же далеко заглядывать, Алексей – отсутствия мира и льющейся крови стараниями силовиков нам слишком много прямо в центре Минска, если вы вдруг не заметили.

У капитана баскетбольной сборной страны Екатерины Снытиной провластное мероприятие вызвало лишь один вопрос.



Отлично себя чувствовали при сотнях задерживаемых сограждан не только люди на автопробеге. Были в белспорте и те, кто обозначил собственный позитив в соцсетях. Про то, что примерно в то же время в своем «легком и позитивном аккаунте» очередной соответствующий пост «независимо от каких-то обстоятельств» опубликовала Арина Соболенко, вы, наверное, и сами догадались.

Также отметим и олимпийскую чемпионку по биатлону Ирину Кривко. У нее 8 ноября было то, чего не случилось у десятков тысяч белорусов – «хороший солнечный день», что она и отметила в своем Instagram. Жаль, оставить свою оценку в комментариях не получится – они отчего-то закрыты.
 
Теги: Минск
 
 
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8 ноября белорусы, как и во все воскресенья в последние три месяца, вышли на мирные марши протеста.
 
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