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Тамара Лисицкая: На ступеньках Минска кровь. Это невозможно в 21 веке, но это происходит!
Источник материала: Партизан
Белорусская теле- и радиоведущая, режиссер и сценаристТамара Лисицкая высказалась о воскресных задержаниях в Минске.
Минска кровь. Это невозможно в 21 веке, но это происходит!" title="Тамара Лисицкая: На ступеньках Минска кровь. Это невозможно в 21 веке, но это происходит!" />
"Когда говорят, что в Беларуси самые красивые девушки, надо понимать, что мы имеем дело с прекрасным кокетством. Девушки всюду красивые. Нормальный мужчина всегда будет топить за девушек своей страны. И точно так же будет хвалить девушку той страны, которая нравится.
Я про девушку. Ну, и про страну.
Ольга Хижинкова. Мисс Беларусь. Столько помогала людям. Умница, звезда, душа, талант, боец, муза.
И красавица.
До такой девушки попробуй дотянись... О такой только мечтать... И делать что-то очень хорошее, чтобы она тебе улыбнулась...
Да. Белорусские девушки очень красивые... Невероятные.
Ольга задержана сегодня на Марше.
Кроме Ольги, задержаны около 400 человек (
На ступеньках Минска кровь. В воздухе Минска - крик машин, людей, взрывы? выстрелы? Снова звуки этой невыносимой боли.
Это невозможно в 21 веке в центре Европы.
Но это происходит в 21 веке в центре Европы", - написала Тамара Лисицкая в своем фейсбуке.
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Белорусская теле- и радиоведущая, режиссер и сценаристТамара Лисицкая высказалась о воскресных задержаниях в Минске.
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