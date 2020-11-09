Тамара Лисицкая: На ступеньках Минска кровь. Это невозможно в 21 веке, но это происходит!

"Когда говорят, что в Беларуси самые красивые девушки, надо понимать, что мы имеем дело с прекрасным кокетством. Девушки всюду красивые. Нормальный мужчина всегда будет топить за девушек своей страны. И точно так же будет хвалить девушку той страны, которая нравится.





Я про девушку. Ну, и про страну.





Ольга Хижинкова. Мисс Беларусь. Столько помогала людям. Умница, звезда, душа, талант, боец, муза.





И красавица.





До такой девушки попробуй дотянись... О такой только мечтать... И делать что-то очень хорошее, чтобы она тебе улыбнулась...





Да. Белорусские девушки очень красивые... Невероятные.





Ольга задержана сегодня на Марше.





по данным правозищитников на утро 9 ноября задержаны 1023 человека прим. БП ). Среди них студенты, женщины, старики. Кроме Ольги, задержаны около 400 человек (). Среди них студенты, женщины, старики.





На ступеньках Минска кровь. В воздухе Минска - крик машин, людей, взрывы? выстрелы? Снова звуки этой невыносимой боли.





Это невозможно в 21 веке в центре Европы.





Но это происходит в 21 веке в центре Европы", - написала Тамара Лисицкая в своем фейсбуке.



