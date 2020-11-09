В Смолевичах Volkswagen насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Смолевичах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 7 ноября, около 20.00. Предварительно установлено, что 36-летний местный житель, управляя Volkswagen Passat, сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.