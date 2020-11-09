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В Смолевичах Volkswagen насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Смолевичах. Об этом
Происшествие случилось 7 ноября, около 20.00. Предварительно установлено, что 36-летний местный житель, управляя Volkswagen Passat, сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Происшествие случилось 7 ноября, около 20.00.
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