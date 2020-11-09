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Финский образцово-показательный дом: безусадочный брус, черные стены и скандинавский интерьер
Источник материала: Tut.by
Архитектор Ансси Лассила, основатель бюро OOPEAA, спроектировал дом для финской жилищной выставки-ярмарки Asuntomessut в Сейняйоки,
Выставка-ярмарка
Финский архитектор Ансси Лассила по заказу компании Honka как раз спроектировал такой образцово-показательный дом для выставки в Сейняйоки. В своих проектах Лассила любит сочетать традиции и современность, эстетику города и деревни, учитывает местный и международный подход к проектированию. Он часто работает с деревом и на практике доказывает, что из него можно возводить масштабные проекты. Ансси считает, что за этим экологичным материалом будущее: из него можно довольно быстро возводить дома — и они получаются с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Главный дом узкий и высокий, такие обычно возводили в финской провинции Южная Остроботния. Однако архитектор подчеркивает: «Мы не копируем традиции, мы учитываем их при создании нового». Внизу есть эркер, который заняла столовая, а у хозяйской спальни наверху — балкон. Эти выступающие элементы будто связывают постройку с окружающей природой.
Дом возведен по технологии Honka Fusion из безусадочного бруса. Он позволяет сократить сроки строительства и, не дожидаясь усадки, дополнительно использовать стекло, металл и камень. Отапливается Markki геотермальным способом — за счет тепла земли. Вместо традиционного для деревянных домов соединения углов крест-накрест тут использована технология «нулевой угол», что придает строению более современный и даже городской вид. Фасад выкрашен в темно-коричневый цвет, а эркер и входная зона облицованы лиственницей.
Внутри все по-скандинавски просто, в отделке и мебели преобладают натуральные оттенки. Все это, по мнению дизайнера Анны Туохимы, которая занималась оформлением интерьера, позволяет сконцентрировать внимание на архитектуре. Пространства выдержаны в черно-белой гамме, а вот яркие цвета добавляют виды из окон: благодаря панорамному остеклению они становятся частью обстановки.
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Дом с ярмарки, в котором можно сразу жить.
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