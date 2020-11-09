Финский образцово-показательный дом: безусадочный брус, черные стены и скандинавский интерьер

Источник материала: Tut.by

Архитектор Ансси Лассила, основатель бюро OOPEAA, спроектировал дом для финской жилищной выставки-ярмарки Asuntomessut в Сейняйоки, пишет admagazine.ru. Он возведен из безусадочного бруса, что позволяет сократить сроки строительства и, не дожидаясь усадки, дополнительно использовать стекло, металл и камень.





Выставка-ярмарка Asuntomessut проводится в Финляндии с 1966 года. Все началось с того, что ее организаторы хотели научить финнов жить комфортно. С годами мероприятие стало популярным и масштабным. Каждый раз оно проводится в новом городе, который назначают за несколько лет до даты.









Местные власти выбирают площадку, проводят к ней коммуникации и дороги и выделяют участки для строительства. На них появляется полностью готовый и интегрированный в окружающую среду жилой район, состоящий из домов, таунхаусов, детских садов, домов для пенсионеров и инвалидов и концептуальных проектов. В течение месяца они открыты для посетителей, а после окончания ярмарки в проданные дома въезжают новые семьи.





Финский архитектор Ансси Лассила по заказу компании Honka как раз спроектировал такой образцово-показательный дом для выставки в Сейняйоки. В своих проектах Лассила любит сочетать традиции и современность, эстетику города и деревни, учитывает местный и международный подход к проектированию. Он часто работает с деревом и на практике доказывает, что из него можно возводить масштабные проекты. Ансси считает, что за этим экологичным материалом будущее: из него можно довольно быстро возводить дома — и они получаются с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.













Площадь этого двухэтажного дома по проекту Лассила — 167 м². В нем находятся шесть комнат и кухня (все спальни наверху, а гостиная, кухня и подсобные помещения — внизу), а в отдельных пристройках — сауна, гараж и хозяйственные помещения. Проект называется Markki, и это слово переводится как «двор», который как раз и образуют все строения.





Главный дом узкий и высокий, такие обычно возводили в финской провинции Южная Остроботния. Однако архитектор подчеркивает: «Мы не копируем традиции, мы учитываем их при создании нового». Внизу есть эркер, который заняла столовая, а у хозяйской спальни наверху — балкон. Эти выступающие элементы будто связывают постройку с окружающей природой.





Дом возведен по технологии Honka Fusion из безусадочного бруса. Он позволяет сократить сроки строительства и, не дожидаясь усадки, дополнительно использовать стекло, металл и камень. Отапливается Markki геотермальным способом — за счет тепла земли. Вместо традиционного для деревянных домов соединения углов крест-накрест тут использована технология «нулевой угол», что придает строению более современный и даже городской вид. Фасад выкрашен в темно-коричневый цвет, а эркер и входная зона облицованы лиственницей.





Внутри все по-скандинавски просто, в отделке и мебели преобладают натуральные оттенки. Все это, по мнению дизайнера Анны Туохимы, которая занималась оформлением интерьера, позволяет сконцентрировать внимание на архитектуре. Пространства выдержаны в черно-белой гамме, а вот яркие цвета добавляют виды из окон: благодаря панорамному остеклению они становятся частью обстановки.