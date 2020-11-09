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Появилось видео, как Lexus с оторванным колесом пытается уехать после столкновения с пятью авто в Минске

09.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В распоряжении редакции AUTO.TUT.BY появилось видео, на котором видно, как водитель Lexus после столкновения с пятью машинами в Минске пытается уехать с места аварии. Также в Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» прокомментировали «пропуск» их организации под лобовым стеклом авто.

Напомним, авария произошла 7 ноября, около 17.00, на улице Сурганова. Здесь Lexus влетел в пять припаркованных автомобилей, после чего водитель иномарки вместе с женщиной и ребенком ушли с места происшествия, оставив машину.

Позже в ГАИ сообщили, что водителя задержали и доставили на освидетельствование.

Также очевидцы обратили внимание на табличку «Разрешение на стоянку и проезд» под лобовым стеклом Lexus. В Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» прокомментировали этот «документ».


— У нас действительно для внутреннего пользования имеются пропуска, и их не так много. Но они другого образца, ламинированные, а не распечатанные на листе А4. Также на них в обязательном порядке должна быть печать и подпись председателя организации, — рассказали AUTO.TUT.BY в ассоциации.

По словам представителя ветеранской ассоциации, на этом «разрешении», которое заметили в Lexus, даже регистрационный знак не совпадает с номером автомобиля. А человек, управлявший авто, никакого отношения к Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» не имеет.

 
Теги: Минск
 
 
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Также в Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» прокомментировали «пропуск» их организации под лобовым...
 
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