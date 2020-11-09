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В Минске медики встали в цепь солидарности с задержанными коллегами

09.11.2020 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 9 ноября у дороги на улице Семашко, где расположен Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, медики выстроились в цепь солидарности.

В Минске медики встали в цепь солидарности с задержанными коллегами

Акция прошла около 7.30, до начала рабочего дня. Медики держали в руках халаты, на которых были написаны фамилии задержанных коллег, а также требование освободить их.

 

В субботу 7 ноября возле 1 городской клинической больницы силовики задержали студентов БГМУ и коллег собравшихся сегодня медиков, сообщает телеграм-канал медицинского сообщества. В РУВД увезли более 50 человек. Часть из них потом выпустили, часть отправили до суда на Окрестина.

 
 
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Утром 9 ноября у дороги на улице Семашко, где расположен Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, медики выстроились в цепь...
 
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