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В Минске медики встали в цепь солидарности с задержанными коллегами
Источник материала: Навiны
Утром 9 ноября у дороги на улице Семашко, где расположен Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, медики выстроились в цепь солидарности.
Акция прошла около 7.30, до начала рабочего дня. Медики держали в руках халаты, на которых были написаны фамилии задержанных коллег, а также требование освободить их.
В субботу 7 ноября возле 1 городской клинической больницы силовики задержали студентов БГМУ и коллег собравшихся сегодня медиков,
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Утром 9 ноября у дороги на улице Семашко, где расположен Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, медики выстроились в цепь...
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