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Мэрия Вильнюса бесплатно раздает жителям таблетками йода из-за запуска БелАЭС
Источник материала: Навiны
Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Беларуси. Они созданы для защиты щитовидной железы от вредного воздействия радиоактивного йода сообщает
Таблетки йода будут выдавать бесплатно до 17 ноября. Минздрав Литвы закупил 4 миллиона йодных таблеток для распространения среди жителей 16 муниципалитетов, расположенных в 100 км от БелАЭС.
Мэрия сообщает, что таблетки йода нужно принимать только в случае ядерной аварии на БелАЭ и после рекомендаций госорганов.
7 ноября Александр Лукашенко
Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять строгие меры в ответ на запуск Белорусской АЭС.
«Я призываю ЕС не мириться с несоблюдением международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды на островецкой АЭС и не допускать небезопасного производства этой опасной электроэнергии, как это делает Литва», — заявил Науседа.
По его мнению, Евросоюзу необходимо «обеспечить быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации с целью защиты граждан ЕС от возможной ядерной угрозы».
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Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Беларуси.
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