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В Полоцке 8-летний мальчик найден мертвым в открытом ливневом колодце
Источник материала: Навiны
Вечером 8 ноября в Полоцке милиция нашла тело мальчика в ливневом колодце, недалеко от дома, где живет семья ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «служебная халатность».
В милицию обратился отец ребенка с заявлением о пропаже сына, передает
Следователи допрашивают родственников и детей, с которыми играл мальчик до трагедии. Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.
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Вечером 8 ноября в Полоцке милиция нашла тело мальчика в ливневом колодце, недалеко от дома, где живет семья ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «служебная...
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