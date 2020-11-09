В Полоцке 8-летний мальчик найден мертвым в открытом ливневом колодце

Вечером 8 ноября в Полоцке милиция нашла тело мальчика в ливневом колодце, недалеко от дома, где живет семья ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «служебная халатность».





В милицию обратился отец ребенка с заявлением о пропаже сына, передает телеграм-канал СК .

Следователи допрашивают родственников и детей, с которыми играл мальчик до трагедии. Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.