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В правительстве России меняется сразу пять министров
09.11.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин отправит в отставку глав четырех из 21 министерства. Еще одного заменит.
Как сообщает РБК, в отставку будут отправлены главы — Минэнерго (Александр Новак), Минприроды (Дмитрий Кобылкин), Минстроя (Владимир Якушев) и Минтранса (Евгений Дитрих).
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Планируется, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников, рассказывает один из собеседников РБК. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума (после 12:00), добавляет он.
Таким образом, они должны быть утверждены по новой схеме - в пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.
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В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин отправит в отставку глав четырех из 21 министерства. Еще одного заменит.
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