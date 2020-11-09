В правительстве России меняется сразу пять министров

Источник материала: Ежедневник

В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин отправит в отставку глав четырех из 21 министерства. Еще одного заменит.

Как сообщает РБК, в отставку будут отправлены главы — Минэнерго (Александр Новак), Минприроды (Дмитрий Кобылкин), Минстроя (Владимир Якушев) и Минтранса (Евгений Дитрих).

О планирующихся кадровых перестановках рассказал источник РБК в правительстве. Отставки Новака, Кобылкина и Дитриха подтвердили собеседники РБК, близкие к администрации президента. Два источника, близких к правительству, уточнили, что Новак будет повышен до вице-премьера. Об отставке Якушева также сообщил источник в компании, работающей с Минстроем.

Планируется, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников, рассказывает один из собеседников РБК. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума (после 12:00), добавляет он.

Таким образом, они должны быть утверждены по новой схеме - в пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.