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«Прекращение насилия, отставка Лукашенко, новые выборы». В стачку ушли первые работники БелАЗа

09.11.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники крупных предприятий продолжают вступать в стачку. Двое работников БелАЗа написали заявления о присоединении к общенациональной забастовке. Также к стачке присоединились еще трое работников «Беларуськалия».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Двое работников БелАЗа, электросварщик 6-го разряда сварочного цеха Олег Сосницкий и фрезеровщик 6-го разряда инструментального цеха Сергей Валентюкевич, присоединились к общенациональной забастовке с 9 ноября.


Олег Сосницкий. Фото: читатель

Фото: читатель

В заявлениях, которые работники написали на имя гендиректора предприятия, перечисляются их требования: отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан. В заявлении Сергея Валентюковича есть еще одно требование — уволить мастера и начальника цеха, которые, по его  заявлениям, оказывают давление на рабочих.

— Свое заявление Сергей принес на оперативку, утреннее совещание с начальством. С собой он взял бело-красно-белый флаг, — рассказывают работники БелАЗа.


Сергей Валентюкович. Фото: читатель

Фото: читатель

Также работники предприятия сообщают, что с момента начала общенациональной забастовки с завода уволили троих.

— Администрация начала жестко следить за тем, чтобы активисты выходили за территорию завода не после окончания смены, а позже. Один из работников ПСТМ (участвовал в собраниях в августе, вышел из провластного профсоюза в сентябре) пересек проходную после конца смены, но на две минуты раньше, чем хочется администрации. Сперва его лишили 20% премии, а потом начальник цеха поставил его перед выбором — уволиться либо по соглашению сторон, либо по статье за систематические нарушения трудовой дисциплины, — рассказывают работники.

Также утром 9 ноября к стачке присоединились еще трое работников «Беларуськалия» — дежурный электрослесарь участка ПУВРКТ рудника 3РУ Максим Данилевич, ремонтник СОФ-4 Сергей Рожко и слесарь-ремонтник СОФ-4 Дмитрий Быков.


Максим Данилевич. Фото: стачком «Беларуськалия»

Сергей Рожко. Фото: стачком «Беларуськалия»

Дмитрий Быков. Фото: стачком «Беларуськалия»

На прошлой неделе к стачке также присоединились несколько работников «Беларуськалия», «Гродно Азота» и Белорусского металлургического завода.

 
Теги: Гродно
 
 
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Также в стачку вступило еще несколько работников «Беларуськалия».
 
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