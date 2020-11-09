В Смолевичах Volkswagen Passat насмерть сбил женщину

Источник материала: Onliner

В субботу вечером в Смолевичах Volkswagen Passat совершил наезд на пенсионерку. В результате пожилая женщина скончалась на месте аварии. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД в своем Telegram-канале.

По данным ГАИ, 7 ноября около 20 часов в Смолевичах 36-летний местный житель на автомобиле Volkswagen совершил наезд на 67-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть. От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.

На фотографии с места ДТП видно, что обозначенного пешеходного перехода в месте ДТП нет. Все случилось вблизи частного сектора. У Passat разбито лобовое стекло с правой стороны.