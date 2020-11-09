ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подростка, который бросил коктейль Молотова в милицейскую «Газель», осудили (видео, обновлено)

09.11.2020 12:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В конце октября в МВД сообщили, что сотрудники угрозыска установили двоих несовершеннолетних, которые повредили автомобиль Жабинковского РОВД. Сам инцидент имел место еще 11 августа. Сегодня в Генпрокуратуре сообщили о суде над 11-классником: ему было назначено 2 с половиной года ограничения свободы.

«В центре Жабинки милиционеры охраняли общественный порядок, когда в сторону служебной „ГАЗели“ полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Она разбилась рядом с машиной, огонь повредил обшивку буса. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, — информировало МВД. — Выяснилось, что к преступлению причастны два подростка из Жабинки: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний товарищ метнул его в автомобиль».

Следователи дали правовую оценку действиям 16-летнего задержанного и возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия со взрывчатыми веществами. Сообщалось, что он ранее не судим и не привлекался к административной ответственности. В Генпрокуратуре сообщили и другие сведения о личности подростка: «Учится в 11-м классе средней школы, живет в неполной многодетной семье, родители разведены. Он пояснил, что в тот день гулял возле площади, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. Им овладели эмоции при большом скоплении людей. Желая помешать работе сотрудников милиции, бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону служебного автомобиля, после чего убежал. Когда узнал о задержании других людей по подозрению в данном противоправном деянии, он написал явку с повинной».

«Младший подельник не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Самого парня поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина», — добавили в МВД.

«11-классника признали виновным по ст. 364 „Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД“ и ч. 1 ст. 295-3 „Незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ“ УК РБ, — сообщает Генпрокуратура. — Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа».

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце октября в МВД сообщили, что сотрудники угрозыска установили двоих несовершеннолетних, которые повредили автомобиль Жабинковского РОВД. Сам инцидент имел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Швед выслуживается. Мужчина сорвал госфлаг: СК состава преступления не нашел, прокуратура возбудила дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика