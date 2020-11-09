Подростка, который бросил коктейль Молотова в милицейскую «Газель», осудили (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В конце октября в МВД сообщили, что сотрудники угрозыска установили двоих несовершеннолетних, которые повредили автомобиль Жабинковского РОВД. Сам инцидент имел место еще 11 августа. Сегодня в Генпрокуратуре сообщили о суде над 11-классником: ему было назначено 2 с половиной года ограничения свободы.

«В центре Жабинки милиционеры охраняли общественный порядок, когда в сторону служебной „ГАЗели“ полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Она разбилась рядом с машиной, огонь повредил обшивку буса. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, — информировало МВД. — Выяснилось, что к преступлению причастны два подростка из Жабинки: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний товарищ метнул его в автомобиль».

Следователи дали правовую оценку действиям 16-летнего задержанного и возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия со взрывчатыми веществами. Сообщалось, что он ранее не судим и не привлекался к административной ответственности. В Генпрокуратуре сообщили и другие сведения о личности подростка: «Учится в 11-м классе средней школы, живет в неполной многодетной семье, родители разведены. Он пояснил, что в тот день гулял возле площади, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. Им овладели эмоции при большом скоплении людей. Желая помешать работе сотрудников милиции, бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону служебного автомобиля, после чего убежал. Когда узнал о задержании других людей по подозрению в данном противоправном деянии, он написал явку с повинной».

«Младший подельник не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Самого парня поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина», — добавили в МВД.

«11-классника признали виновным по ст. 364 „Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД“ и ч. 1 ст. 295-3 „Незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ“ УК РБ, — сообщает Генпрокуратура. — Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа».

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.