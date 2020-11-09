|
Швед выслуживается. Мужчина сорвал госфлаг: СК состава преступления не нашел, прокуратура возбудила дело
Источник материала: Партизан
Следователи не нашли состава преступления, но прокуратура возбудила уголовное дело
фото носит иллюстративный характер
Подробности уголовного дела с "осквернением" госфлага
Инцидент произошел в Подгорьевском сельсовете Могилевского района. Как сообщили правоохранители, неизвестный ночью с 14 на 15 августа сорвал государственный флаг с балкона второго этажа здания сельисполкома, а на его место повесил БЧБ-флаг.
Сорванный флаг следователи обнаружили тут же на балконе: как уточняется в документе, «в загрязненном виде - со следами от подошв обуви».
Во время предварительного следствия в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием в деянии состава преступления. И так как «госсимвол не получил существенных повреждений в результате противоправных действий».
После проверки материалов дела Могилевская райпрокуратура это постановление отменила и возбудила уголовное дело по статье 370 УК Беларуси.
"Такими действиями было выражено неуважительное и пренебрежительное отношение к государственному символу" - уверены в прокуратуре.
Дело направлено в Следственный комитет. Нарушителю грозит ограничение свободы до 1 года.
Напомним, что по сообщениям из разных источников, в СК происходит раскол - далево не все следовалеи готовы и хотят исполнять преступные приказы и закрывать глаза на происходящий в стране правовой дефолт.
Дело дошло до того, что Лукашенко готов расформировать СК, передав его полномочия МВД.
А вот прокуратура во главе с недавно назначенным генпрокурором Андреем Шведом дословно выполняет указание Лукашенко, что "иногда не до законов".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швед выслуживается. Мужчина сорвал госфлаг: СК состава преступления не нашел, прокуратура возбудила дело
Следователи не нашли состава преступления, но прокуратура возбудила уголовное дело
|
Свежие газеты
Архив (Разное)