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Ужас! Тело 8-летнего мальчика нашли в ливневом колодце в Полоцке

09.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцке следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, тело которого обнаружили на дне ливневого колодца, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете Беларуси в понедельник.

Вечером 8 ноября в милицию обратился житель Полоцка, который сообщил о пропаже своего 8-летнего сына. В ходе поисковых мероприятий сотрудниками милиции в ливневом колодце недалеко от дома было обнаружено тело ребенка.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. В настоящее время допрошиваются родственники погибшего и дети, с которыми он играл накануне трагедии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Беларуси.
 
 
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В Полоцке следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, тело которого обнаружили на дне ливневого колодца, возбуждено уголовное дело, сообщили в...
 
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