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Ну и кто здесь фашист?

09.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Анджей Почобут сравнил два фото: плененных гитлеровцами сотрудников польской почты и задержанных накануне белорусов

"Просто два фото. На черно-белом сотрудники польской почты в Гданьске взятые в плен гитлеровцами. На цветном участники сегодняшней акции в Минске взятые в плен МВД РБ. Время другое, режим другой — однако похожесть исполнения бьет по глазам", - пишет Анджей Почобут.



На нижнем фото - так держали задержанных в Советском РУВД. По информации очевидцев не менее 4-5 часов. В Партизанском РУВД в таких же условиях держали людей с момента задержания и до позднего вечера, то есть не менее 7-9 часов.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Анджей Почобут сравнил два фото: плененных гитлеровцами сотрудников польской почты и задержанных накануне белорусов
 
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