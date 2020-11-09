Электроэнергия с БелАЭС пойдет на отопление и электрозаправки, цены снизят

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by. 7 ноября состоялся энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС.

«Нет складирования электрической энергии, это неразрывный процесс: произвели ровно столько, сколько потребили», - сказал Виктор Каранкевич, передает БЕЛТА. С учетом ввода БелАЭС потенциал производства электрической энергии возрастет, отметил министр.

На уровне правительства утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению электропотребления реальным сектором экономики. К концу 2025 года или в 2026-м после реализации всех этих проектов объем потребления электрической энергии увеличится на 2,7 млрд кВт.ч.



Отопление

Министр сообщил, что сейчас реализуется проект по строительству электрокотлов суммарной установленной мощностью 916 МВт.

До конца года все эти электрокотлы будут установлены, отметил Виктор Каранкевич. Производимое тепло в первую очередь пойдет на отопление больших населенных пунктов. «Порядка 1,7 млрд кВт.ч электрической энергии планируется использовать именно на эти цели. То есть это 10% от всей производимой электрической энергии от атомной электростанции», - добавил он.

Электромобили

Созданы стимулы и к развитию электромобилестроения. Интенсивно развивается электрозарядная инфраструктура.

«В 2020 году мы должны выйти на 400 электрозарядных станций в целом по стране, к концу 2021 года более 600 электрозарядных станций будут установлены. Если в прошлом году электромобили в целом в стране потребили 2 млн кВт.ч, то в 2020 году будет значительное увеличение. Прогнозируются цифры до 12 млн кВт.ч», - сказал Виктор Каранкевич.

Фото: president.gov.by. 7 ноября состоялся энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС.

Что в итоге?

Министр подчеркнул, что атомная электростанция строится для нужд Беларуси, электрическая энергия в первую очередь будет потребляться именно здесь. «В то же время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам, если такая потребность возникнет», - сказал министр.

Министр отметил по поводу стоимости электроэнергии, что «до ввода первого и второго энергоблока уже принято решение по установлению стимулирующих тарифов как для населения , так и реального сектора экономики».

Первый энергоблок БелАЭС должен быть введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022-го.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в эфире СТВ сообщил, что российская госкорпорация готова участвовать в строительстве второй АЭС в Беларуси, если будет принято соответствующее решение. По его словам, можно будет сократить сроки и оптимизировать стоимость.

Как сообщалось, 7 ноября состоялся энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС.