Что делать участнику мирных акций после суда

Если суд привлек участника мирных протестов к административной ответственности, он может обжаловать судебное постановление.

Эксперты информационного центра помощи пострадавшим Probono.by рассказали Naviny.by, как это правильно сделать.





Куда обращаться?

Зачастую судебные заседания сейчас проводятся онлайн, то есть задержанный может находиться в ЦИП или ИВС и участвовать в процессе дистанционно.

Поэтому могут возникнуть сложности по определению суда, который вынес постановление. Например, задержанный не расслышал или не запомнил, какой суд рассматривал дело. Не бойтесь попросить у судьи представиться еще раз и внятно назвать суд.

Если вы все же не знаете, какой именно суд рассматривал ваше дело, то обратитесь в суд того района, где находится УВД, которое вело административный процесс в отношении вас. То есть в РУВД, в которое вас доставили или вызывали ознакомиться с протоколом.

Где получить копию решения суда?

Если у вас на руках нет копии постановления суда, обратитесь в канцелярию по административным делам суда, который вынес постановление, и потребуйте, чтобы вам предоставили копию этого документа.

Ваше требование абсолютно законно. Гражданин, в отношении которого ведется административный процесс, имеет право получить копию постановления по делу, о чем сказано в статье 4.1 ПИКоАП.

Само постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

По ходатайству лица, в отношении которого оно вынесено, его представителя, защитника им под расписку вручается копия этого постановления.

Как ознакомиться с делом?

Если вы хотите ознакомиться с материалами дела, обратитесь в канцелярию по административным делам суда, который вынес постановление.

С этой целью подготовьте ходатайство об ознакомлении с материалами дела, которое можно подать в произвольной форме.

Например: «Прошу разрешить мне, ФИО, ознакомиться с материалами административного дела в отношении меня с использованием фотосъемки».

Закон напрямую не предусматривает право делать фотокопии материалов дела, но не содержит и прямого запрета использовать ее. Поэтому суд вправе разрешить либо запретить вам фотографировать материалы дела.

В любом случае вы вправе делать выписки из них с разрешения органа, который ведет административный процесс. К примеру, вы можете переписать от руки текст протокола об административном правонарушении.

Право знакомиться с материалами дела, как и делать выписки из них, снимать копии с этих материалов, дает та же статья 4.1 ПИКоАП.

Как обжаловать вердикт суда?

Если вы считаете, что суд назначил слишком большое наказание, вы можете обжаловать решение суда в этой части.

Для этого вам нужно предоставить документы, подтверждающие наличие обстоятельств, смягчающих вашу ответственность, на которые суд не обратил внимания.

Поэтому советуем заранее подготовить такие документы, чтобы в дальнейшем приложить их к жалобе на постановление суда.

Например, такими документами могут быть:

- положительная характеристика с места работы, если вы трудоустроены;

- свидетельство о рождении детей (если у вас есть дети в возрасте до 14 лет);

- выписка с оценками, если вы являетесь студентом;

- выписка из больницы/поликлиники о состоянии здоровья, если есть заболевания, или документы, подтверждающие инвалидность.

Суд или орган, который ведет административный процесс, обязаны всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела (статья 2.10 ПИКоАП). В том числе изучить обстоятельства, смягчающие ответственность.

Эти обстоятельства должны быть учтены при наложении административного взыскания на физическое лицо, как требует того статья 7.1 КоАП.

Как составлять жалобу?

После того, как вы выяснили, какой суд рассматривал ваше дело, получили копию постановления суда и ознакомились с материалами дела, вы можете приступить к подаче жалобы.

Если по каким-то причинам вы не смогли получить постановление суда, то все равно можете подать жалобу, поскольку само постановление не нужно прилагать к жалобе.

Для начала нелишним будет ознакомиться с памяткой по заполнению этого документа.

Также вам понадобятся образцы документов — жалобы об отмене постановления суда (не вступившего в силу) и жалобы об отмене постановления суда (вступившего в силу).

Куда нужно подавать жалобу?

Жалоба подается непосредственно в суд, который рассматривал дело. Однако в шапке нужно указать и вышестоящий суд, потому что именно он будет рассматривать жалобу.

Справка. Госпошлина за подачу жалобы также уплачивается в вышестоящий суд. По жалобам о наложении штрафа в размере:

- менее 10 базовых величин (1 БВ составляет 27 рублей) должна быть уплачена госпошлина в размере 0,5 БВ;

- от 10 до 100 БВ — пошлина в размере 2 БВ;

- более 100 БВ — пошлина в размере 3 ВБ.

По жалобам о наложении иных административных взысканий — 1 БВ.

Если дело рассматривал суд в Минске, то жалобу рассмотрит Минский городской суд.

Жалобы на постановления других судов рассматриваются областным судом.

Допустим, ваше дело рассматривалось в суде Мозырского района и города Мозыря. А значит, жалоба будет рассматриваться в Гомельском областном суде, но подавать ее нужно в суд Мозырского района и города Мозыря.

В шапке жалобы это будет выглядеть следующим образом:

Минский городской суд 220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1/3 через Суд Х района г. Минска [адрес суда]

Как отправить документы?

Жалобу об отмене постановления суда можно направить почтой или подать лично в суд.

1. Отправка почтой. Мы рекомендуем направлять документы заказным письмом. Это позволит вам отследить день направления жалобы и день, когда ее получит суд.

Обязательно сохраняйте почтовую квитанцию — она может помочь установить точные даты направления/получения жалобы, если возникнет спор.

2. Личная подача. Если вы решили подать жалобу самостоятельно, возьмите с собой ее копию.

На этой копии попросите работника канцелярии суда сделать пометку о получении жалобы. Это также поможет вам доказать подачу жалобы при возникновении споров.





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