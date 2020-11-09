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У главреда независимого СМИ «Газета Слонімская» — обыск
Источник материала: Навiны
Следователи в Слониме пришли с обыском к главному редактору негосударственной
Следственные действия проходят с санкции прокурора в связи с тем, что в местных телеграм-каналах были обнаружены сообщения с оскорблениями.
Анна Володащук в разговоре с представителями БАЖ подчеркнула, что не имеет отношения к публикациям в телеграм-каналах и клеветничеству.
Обыск в доме главреда продолжается.
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Следователи в Слониме пришли с обыском к главному редактору негосударственной «Газеты Слонімскай» Анне Володащук, сообщает сайт
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