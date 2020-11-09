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У главреда независимого СМИ «Газета Слонімская» — обыск

09.11.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи в Слониме пришли с обыском к главному редактору негосударственной «Газеты Слонімскай» Анне Володащук, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

У главреда независимого СМИ «Газета Слонімская» — обыск

Следственные действия проходят с санкции прокурора в связи с тем, что в местных телеграм-каналах были обнаружены сообщения с оскорблениями.

Анна Володащук в разговоре с представителями БАЖ подчеркнула, что не имеет отношения к публикациям в телеграм-каналах и клеветничеству.

Обыск в доме главреда продолжается.

 
 
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Следователи в Слониме пришли с обыском к главному редактору негосударственной «Газеты Слонімскай» Анне Володащук, сообщает сайт
 
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