У главреда независимого СМИ «Газета Слонімская» — обыск

Следователи в Слониме пришли с обыском к главному редактору негосударственной «Газеты Слонімскай» Анне Володащук, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).





Следственные действия проходят с санкции прокурора в связи с тем, что в местных телеграм-каналах были обнаружены сообщения с оскорблениями.

Анна Володащук в разговоре с представителями БАЖ подчеркнула, что не имеет отношения к публикациям в телеграм-каналах и клеветничеству.

Обыск в доме главреда продолжается.