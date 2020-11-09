В Шанхае прошла вечеринка с участием 300 собак породы корги - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Корги и их владельцы весело провели время, соревнуясь в гонках, перетягивая канат и преодолевая различные препятствия. Некоторые питомцы примеряли на себя балетные пачки и гавайские наряды. Праздник стал поводом, чтобы насладиться упражнениями на свежем воздухе и пообщаться с множеством новых друзей.

По словам организаторов, мероприятие 2020 года было проведено на месяц раньше, чтобы дать щенкам передышку после тяжелого года социальной изоляции.

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