|
В Шанхае прошла вечеринка с участием 300 собак породы корги - видео
09.11.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Корги и их владельцы весело провели время, соревнуясь в гонках, перетягивая канат и преодолевая различные препятствия. Некоторые питомцы примеряли на себя балетные пачки и гавайские наряды. Праздник стал поводом, чтобы насладиться упражнениями на свежем воздухе и пообщаться с множеством новых друзей.
По словам организаторов, мероприятие 2020 года было проведено на месяц раньше, чтобы дать щенкам передышку после тяжелого года социальной изоляции.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы ежегодной вечеринки получили более 500 заявок от владельцев корги, однако им пришлось ограничить количество участников в этом году до 300 из-за COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)