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Сын Джуда Лоу бросил возлюбленную ради дочери маркизы

09.11.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сын голливудского актера Джуда Лоу Рафферти удивил общественность: 24-летний наследник закрутил новый роман, причем с очень непростой девушкой.

© AP / Joel C Ryan
Красавец-сын Джуда Лоу потряс фанаток актера

Рафферти Лоу вошел в список самых завидных холостяков Британии: красавец сын Джуда Лоу засветился на нескольких публичных мероприятиях и навсегда потряс фанаток актера. Как известно, парень не спешит связывать себя обязательствами и купается во внимании девушек. Совсем недавно он встречался с моделью Ханой Кросс, но теперь переключился на другую "фаворитку".

Как сообщили британские таблоиды, сын Джуда Лоу разорвал прошлые отношения и закрутил роман с дочерью маркизы Бьют – леди Лолой Бьют.

По словам инсайдера, все свободное время влюбленные проводят вместе и девушка "просто светится" рядом с Рафферти.

"Раф – душа компании и любой тусовки. Девочки его обожают. Он также обольстителен, как и его отец, но не высокомерен, как другие звездные детки", – высказался источник.

Дети знаменитостей не перестают удивлять поклонников: недавно дочь Кейт Мосс вышла на подиум, а наследница Моники Беллуччи в корсете снялась для глянца.

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Юный красавец пошел по стопам звездного папы и даже превзошел его: на этот раз наследник закрутил роман с особенной девушкой.
 
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