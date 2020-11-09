Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Каранкевич: ввод БелАЭС позволяет установить выгодные тарифы для населения

Напомним, официальная церемония запуска БелАЭС в Островце прошла в субботу , 7 ноября. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022-м. О том, что дает собственная атомная электроэнергия простым белорусам, в интервью телеканалу "Беларусь-1" рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

"До ввода первого и второго энергоблока уже принято решение по установлению стимулирующих уровней тарифов как для населения, так и для реального сектора экономики. Мы уже видим конкретные примеры: уже построены многоквартирные жилые дома, где электрическая энергия используется для целей отопления и горячего водоснабжения. И многие граждане, которые проживают в индивидуальном жилом фонде, изъявили желание перейти на использование электроэнергии в этих целях", – сказал он.

Отметим, белорусская АЭС 7 ноября была выведена на новую мощность в 400 мегаватт. Работа двух энергоблоков позволит обеспечить около 40% потребности республики в электроэнергии. Это касается как жилого фонда, так и реального сектора. В частности, создаются "определенные стимулы к развитию электромобилестроения". До конца 2020-го Минэнерго планирует создать сеть из 400 электрозарядных станций по стране, и к концу 2021-го увеличить их количество как минимум до 600 станций.

Фрагмент интервью министра энергетики Виктора Каранкевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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