Как российский шоу-бизнес отреагировал на появление интимного видео Дзюбы

Источник материала: Tut.by

Вчера капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре скандала. Причиной тому стал слитый в сеть интимный видеоролик с его участием. После его появления его временно убрали из состава сборной, а на вчерашнюю игру «Зенита» он выходил без капитанской повязки. Кроме того, ему пришлось закрыть свой профиль в Instagram.

Отметим, что в этой непростой ситуации его поддержали многие российские звезды. Вот что они написали в соцсетях.



Reuters

Филипп Киркоров

«Вклад Артема Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!

Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!

Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации.

Считаю, в данной̆ ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность.

«Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь», — Уильям Шекспир.

Ксения Собчак

Люди, вы ****** (сошли с ума. — Прим.)? Не так давно в #ОсторожноНовости мы обсуждали, что The New Yorker (легендарное американское СМИ) отстранило крутейшего журналиста за то, что он д**** в зуме после редколлегии, забыв отключить экран. Он был отстранен с формулировкой «редакция проведет расследование». Казалось, такой бред до нас не дойдет.

Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаете, как «новые стандарты этики» становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР, где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? Пусть каждый д****, как он хочет. Это неприемлемо — ставить профессиональное в зависимость от личного.

Тина Канделаки

Скажу несколько слов о знаменитом уже видео и о ставшем еще более знаменитым Артеме Дзюбе. Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался. В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео. Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся.

Светлана Лобода

«Сегодня меня возмутил скандал, связанный̆ с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах.

Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека!

Он имеет на него право! Кто из парней̆ этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?!

Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей̆ залезть в чужую спальню!

Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!!»

Дмитрий Шепелев

«Камон! Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке.

Да и тот наверняка по-старинке прячет в книжном шкафу срамные видео-кассеты.

После ЧМ этого человека называли героем. Как мало оказывается нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то, кроме него самого, это касается? Сделайте вид, что ничего не видели. Это как минимум будет прилично».

Виктория Лопырева

«История, которая приключилась с Артемом, именно про цифровую гигиену. Мы храним в телефоне пароли от карт, секретные бизнес-планы и личную переписку. Взламывают всё и вся, может быть помните, когда-то и мой аккаунт в Инстаграмм стал жертвой мошенников. Артём хороший друг, живой, яркий, всегда помогает в благотворительных проектах и сегодня он доказал, что он настоящий капитан… Почему в истории с Артемом происходит так, что людей волнует содержание видео, а не то, каким образом произошла его утечка? Какое значение на государственном уровне придается Privacy? И хоть кого-то у нас в стране эта тема волнует?».

Варвара Шмыкова

Актриса телесериала «Чики» поддержала запущенную в социальных сетях акцию «#ЯМЫДЗЮБА».

Валерия

«Я не являюсь ни футбольной болельщицей, ни фанаткой знаменитого российского футболиста Артема Дзюбы, но мимо травли последнего просто не могу пройти. Все, что сегодня происходит в медиапространстве, гадко и отвратительно.

Кто дал право СМИ распространять информацию, порочащую честь и достоинство человека? Сам Артем не размещал в сети это видео и, полагаю, не давал разрешения на его использование. Он не совершил никакого преступления, а совершил его как раз тот, кто это видео слил, а всех остальных, подхвативших его и распространивших, можно считать пособниками. Пострадавшего футболиста отстранили от ближайшего матча.

Наверняка, помимо морального ущерба, эта история обернется и другими, материальными убытками. Понесет ли кто-то за это ответственность? А мне сейчас хочется обратиться к простым людям, к тем, кто устраивает в интернете травлю человека, который еще вчера был их кумиром и героем. Имейте совесть! Прекратите участвовать в этом гнусном хайпе! Перестаньте разрушать человеку жизнь! Люди, оставайтесь людьми! Если согласны со мной, то давайте все вместе поддержим талантливого футболиста! Размещайте посты, делайте репосты».

Андрей Малахов

#дзюбалучший. Держись!

Наташа Королева

«Еще один беспардонный поступок, вероломство, надругательство над неприкосновенностью частной жизни. Артем, великий спортсмен современности, стал очередной жертвой безнравственного и циничного слива в сеть сворованного частного видео.

Сколько судеб еще надо сломать, чтобы конституционные права человека (в том числе публичного) соблюдались в государстве, которое провозглашает себя правовым. Все мы, каждый из нас, состоим из плоти и крови, имеем свои «скелеты в шкафу», так зачем же друг друга так жестоко уничтожать и пожирать, как акулы?!

Прошу вас, люди, прекратите это, прекратите травлю публичных людей! Правозащитники, законотворцы, прошу вас, сделайте все, что в ваших силах, чтобы закон работал. Никому из нас не нужна черная слава, и весь этот бред про пиар похороните за плинтусом. Оставьте в покое нашу личную жизнь! Артем, мы тебя любим, поддерживаем и ценим. Держись!»