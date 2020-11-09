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В России запатентовали самый компактный SUV Nissan

09.11.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Японский автопроизводитель Nissan запатентовал в Роспатенте дизайн бюджетного кроссовера Nissan Magnite. Пока это значит лишь то, что другие компании не имеют права продавать в ТС модель с приближенным к Magnite экстерьером. Но не исключено, что вскоре у продающихся в РБ паркетников малого класса появится новый конкурент.

Nissan Magnite дебютировал в октябре 2020 года. Машина построена на модульной архитектуре Renault-Nissan CMF-A+ и пока доступна лишь в Индии. Но во время премьеры представители японского бренда подтвердили, что не исключают расширение рынков продаж бюджетного SUV. Автомобиль совсем крохотный — его габаритная длина не дотягивает 2 мм до 4 м. Ширина и высота — 1758 мм и 1572 мм соответственно. При этом Magnite имеет впечатляющий для данного класса дорожный просвет — 205 мм.

Топовые комплектации такого Nissan имеют цифровую приборную панель, неплохую мультимедиа с 8-дюймовым экраном и официальной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Базовая версия кроссовера оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым моторчиком. Этот агрегат не оснащен турбиной и развивает лишь 70 л. с. Работает движок в паре с 5-МКП. Есть и 95-сильный турбомотор аналогичного объема (для него доступен вариатор).

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Японский автопроизводитель Nissan запатентовал в Роспатенте дизайн бюджетного кроссовера Nissan Magnite. Пока это значит лишь то, что другие компании не имеют права...
 
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