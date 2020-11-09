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В России запатентовали самый компактный SUV Nissan
Источник материала: Onliner
Японский автопроизводитель Nissan запатентовал в Роспатенте дизайн бюджетного кроссовера Nissan Magnite. Пока это значит лишь то, что другие компании не имеют права продавать в ТС модель с приближенным к Magnite экстерьером. Но не исключено, что вскоре у продающихся в РБ паркетников малого класса появится новый конкурент.
Nissan Magnite дебютировал в октябре 2020 года. Машина построена на модульной архитектуре Renault-Nissan CMF-A+ и пока доступна лишь в Индии. Но во время премьеры представители японского бренда подтвердили, что не исключают расширение рынков продаж бюджетного SUV. Автомобиль совсем крохотный — его габаритная длина не дотягивает 2 мм до 4 м. Ширина и высота — 1758 мм и 1572 мм соответственно. При этом Magnite имеет впечатляющий для данного класса дорожный просвет — 205 мм.
Топовые комплектации такого Nissan имеют цифровую приборную панель, неплохую мультимедиа с 8-дюймовым экраном и официальной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Базовая версия кроссовера оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым моторчиком. Этот агрегат не оснащен турбиной и развивает лишь 70 л. с. Работает движок в паре с 5-МКП. Есть и 95-сильный турбомотор аналогичного объема (для него доступен вариатор).
внедорожник, бензин 2.5 л, автоматическая, полный привод
белый, хетчбэк, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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Японский автопроизводитель Nissan запатентовал в Роспатенте дизайн бюджетного кроссовера Nissan Magnite. Пока это значит лишь то, что другие компании не имеют права...
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