|
РЖД планирует пустить пятивагонные «Ласточки» из Москвы в Минск уже в декабре
Источник материала: Onliner
Новое расписание, которое начинает действовать на Российской железной дороге с 13 декабря, предусматривает два электропоезда Москва — Минск (через Смоленск). Об этом
Предполагается, что два раза в неделю с Белорусского вокзала Москвы будут отправляться две «Ласточки» в Минск. Об этом рассказал начальник станции Москва-Пассажирская-Смоленская Станислав Уваров. О расписании, времени в пути и ценах начальник станции не сказал.
Пока этой информации нет и на сайте РЖД. Там лишь отмечают, что с Белорусской железной дорогой «проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов „Ласточка“ Москва — Минск в пятивагонном исполнении». Здесь дату не называли, сообщив лишь, что запуск «станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое расписание, которое начинает действовать на Российской железной дороге с 13 декабря, предусматривает два электропоезда Москва — Минск (через Смоленск). Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)