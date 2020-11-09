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РЖД планирует пустить пятивагонные «Ласточки» из Москвы в Минск уже в декабре

09.11.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новое расписание, которое начинает действовать на Российской железной дороге с 13 декабря, предусматривает два электропоезда Москва — Минск (через Смоленск). Об этом написала газета «Гудок». На данный момент пассажирское железнодорожное сообщение с Россией у нашей страны отсутствует — с тех пор, как прекратилось в апреле из-за эпидемии.

Предполагается, что два раза в неделю с Белорусского вокзала Москвы будут отправляться две «Ласточки» в Минск. Об этом рассказал начальник станции Москва-Пассажирская-Смоленская Станислав Уваров. О расписании, времени в пути и ценах начальник станции не сказал.

Пока этой информации нет и на сайте РЖД. Там лишь отмечают, что с Белорусской железной дорогой «проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов „Ласточка“ Москва — Минск в пятивагонном исполнении». Здесь дату не называли, сообщив лишь, что запуск «станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь».

 
Теги: Минск
 
 
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Новое расписание, которое начинает действовать на Российской железной дороге с 13 декабря, предусматривает два электропоезда Москва — Минск (через Смоленск). Об...
 
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