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Горький - значит крепкий? Эксперт рассказывает, что влияет на насыщенность кофе

09.11.2020 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крепость и насыщенность кофе — два разных понятия. И, например, горький напиток — не обязательно крепкий. Кофейный эксперт Валерия Апет помогает разобраться, на что влияют сорт кофе, обжарка и способ заваривания.


Фото: Emre Gencer, unsplash.com

Сорт кофе

От вида кофе зависит содержание в нем кофеина: в арабике меньше (ориентировочно 0,7 — 1,3%), чем в робусте (до 2,7%). 

Получается, арабика менее крепкая, но при этом по вкусовым качествам более яркая — здесь уже выбирать вам. Чтобы понять, какой сорт кофе ближе, нет других способов, кроме как пробовать и сравнивать.

Совет: в магазине кофе лучше покупать в зернах, так он дольше не потеряет свои вкусовые качества.

Обжарка зерен

В среднем содержание кофеина в обжаренном зерне составляет 2% от его массы. Существует мнение, что кофеина больше в сожженном зерне, но это неправда.

Чтобы почувствовать всю прелесть вкуса кофе, лучше выбирать светлую или среднюю обжарку.

Способ заваривания

Чем дольше длится процесс заваривания, тем насыщеннее получается кофе. А время заваривания зависит от способа приготовления.

Четыре минуты чаще всего нужно для приготовления кофе в чашке. Считается, что за это время вода успеет растворить в себе достаточно компонентов кофейного зерна. Кофе получается сбалансированным, а благодаря содержанию в нем алкалоидов человек получает заряд бодрости.

Чем дольше вода будет контактировать с кофе, тем больше она заберет из него веществ. Если забыть о напитке в чашке надолго, то он станет плотным, горьким, тягучим. Если же кофе будет слишком мало контактировать с водой, то напиток по вкусу получится пустым.

А вот сахар, молоко и другие добавки повлияют только на восприятие вкуса кофе (сладкий, молочный) — но не на насыщенность.

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Крепость и насыщенность кофе - два разных понятия. Подразумевать под «крепостью» горький вкус не совсем верно: горечь можно почувствовать абсолютно от любого так...
 
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