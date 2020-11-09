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Латушко: Следственный комитет отказывает в возбуждении дел жертвам пыток и насилия

09.11.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси отказывает в возбуждении уголовных дел жертвам пыток и насилия.

Об этом сообщил член президиума Координационного совета РБ Павел Латушко.

«Беларусы начали получать из Следственного комитета уведомления об отказах в возбуждении уголовных дел по фактам пыток и насилия 9-11 августа», - сообщил Латушко на своем телеграм-канале.

«Фактически эти ответы являются нарушением со стороны следователей, которые покрывают карателей и становятся соучастниками особо тяжких преступлений против белорусов. Ведь СК согласно ст. 178 УПК обязан выслать не уведомление, а постановление об отказе. Это разные формы документов. В постановлении должна быть ссылка на статью Уголовного кодекса, в возбуждении дела по которой отказано», - подчеркивается в сообщении.

«Если вы тоже столкнулись с подобными незаконными действиями СК — присылайте фото уведомлений на нашу почту evidence@belarus-nau.org или в чат-бот @nauRB_bot. Мы посчитаем каждый отказ и запишем каждую фамилию тех, кто отказал», - заявил Латушко.

 
 
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Следственный комитет Беларуси отказывает в возбуждении уголовных дел жертвам пыток и насилия.
 
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