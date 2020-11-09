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Глава Viber утверждает, что данные пользователей надежно защищены

09.11.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Личная переписка и звонки пользователей в Viber защищены технологией сквозного (end-to-end) шифрования по умолчанию. Даже Viber не имеет доступа к личной переписке и звонкам пользователей.

Об этом в открытом письме заявил генеральный директор Rakuten Viber Джамел Агауа.

«Начиная с 2016 года, личные переписки и звонки в Viber защищены технологией сквозного (end-to-end) шифрования по умолчанию. Эта технология включена в приложении автоматически, и никто, в том числе сам пользователь, не может ее отключить. Даже Viber не имеет доступа к личным перепискам и звонкам пользователей. Доступ ко всем личным перепискам и звонкам имеет только сам пользователь и его собеседник», - говорится в письме.

Агауа объяснил, что письмо появилось в связи с тем, что в сети «появились необоснованные и неправдивые заявления о том, что третьи лица могут иметь доступ к личным данным наших пользователей».

«Конфиденциальность персональных данных является главным приоритетом Viber. Все утверждения о том, что третьи лица могут иметь доступ к личным сообщениям и данным пользователей, абсолютно неверны. Мы разочарованы появлением таких сообщений в Беларуси и просим не участвовать в распространении дезинформации», - просит Агауа, который в дополнение к просьбе грозит судебными исками.

«Мы считаем, что имеем право защищать свою репутацию, поэтому мы будем предпринимать юридические действия для ее защиты и борьбы с ложными заявлениями», - сказано в письме.

По данным гендиректора Rakuten Viber, у компании 6,5 миллионов пользователей.

«Viber всегда был вне политики. Мы против любых форм насилия», - говорит Агауа.

Вот эта избитая фраза «вне политики» уж вызывает нескрываемое раздражение. Никто не призывает гендиректора Viber или сотрудников компании топить за (против) Лукашенко или Тихановскую. А вот подтвердить приверженность Всеобщей декларации прав человека г-ну Агауа.все-таки стоило бы.

 
 
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Личная переписка и звонки пользователей в Viber защищены технологией сквозного (end-to-end) шифрования по умолчанию. Даже Viber не имеет доступа к личной переписке и...
 
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