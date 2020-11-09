В стачку ушли первые работники БелАЗа

Источник материала: АФН

Работники крупных предприятий продолжают вступать в стачку. Двое работников БелАЗа написали заявления о присоединении к общенациональной забастовке. Также к стачке присоединились еще трое работников «Беларуськалия».

Двое работников БелАЗа, электросварщик 6-го разряда сварочного цеха Олег Сосницкий и фрезеровщик 6-го разряда инструментального цеха Сергей Валентюкевич, присоединились к общенациональной забастовке с 9 ноября, сообщает tut.by.

В заявлениях, которые работники написали на имя гендиректора предприятия, перечисляются их требования: отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан. В заявлении Сергея Валентюкевича есть еще одно требование — уволить мастера и начальника цеха, которые, по его заявлениям, оказывают давление на рабочих.

Также работники предприятия сообщают, что с момента начала общенациональной забастовки с завода уволили троих.

Утром 9 ноября к стачке присоединились еще трое работников «Беларуськалия» — дежурный электрослесарь участка ПУВРКТ рудника 3РУ Максим Данилевич, ремонтник СОФ-4 Сергей Рожко и слесарь-ремонтник СОФ-4 Дмитрий Быков.

На прошлой неделе к стачке также присоединились несколько работников «Беларуськалия», «Гродно Азота» и Белорусского металлургического завода.