ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередной сбой в системе? Начальнику ИВС Пинского ГОВД объявлено предупреждение

09.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержанные не обязаны оплачивать расходы на питание в ИВС.

Жительница Пинска (личные данные гражданки в редакции Медиа-Полесья имеются) обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГОВД, которые требовали от неё оплатить расходы на питание за время нахождения в изоляторе.

11 сентября 2020 года милиционеры составили в отношении девушки административный протокол по ч.1.ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и поместили в ИВС. 

14 сентября суд Пинского района и г.Пинска подвергнул её штрафу в размере 10 базовых величин.

После вынесения постановления суда конвоиры вручили пинчанке под роспись извещение, в котором предлагалось оплатить расходы на питание в ИВС Пинского ГОВД в размере 40 рублей 50 копеек за время нахождения в изоляторе – по 13 рублей 50 копеек в сутки. 

А в устной форме предупредили, что в случае неуплаты в течение месяца данной суммы ей будет начисляться пеня, кроме того, по причине этого долга она не сможет выехать за пределы страны.

Требования милиционеров в части взыскания расходов на питание пинчанка посчитала незаконными. Согласно п.2 ст. 18.6 Процессуально-Исполнительного Кодекса Республики Беларусь, расходы на питание административно арестованных возмещаются ими в порядке, установленном законодательством. 

Девушка находилась в ИВС в статусе задержанной, но не арестованной, а потому требования ч.2 ст. 8.6 Процессуально-Исполнительного Кодекса Республики Беларусь, считает она, на нее не должны распространяться.

Девушка обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГОВД.

Проведена проверка, в ходе которой факт нарушения законодательства в ИВС Пинского ГОВД подтвердился.

«При подготовке извещений об уплате расходов на питание начальником ИВС Веричем И.И. были допущены нарушения норм, установленных ПИКоАП Республики Беларусь, в связи с чем Пинской межрайонной прокуратурой последнему объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Оснований для применения иных мер прокурорского реагирования не установлено», – говорится в письме за подписью заместителя Пинского межрайонного прокурора А.В.Плескацевича.



Таким образом, хотя бы оплачивать расходы на питание в изоляторе временного содержания девушка не будет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные не обязаны оплачивать расходы на питание в ИВС.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рассыпают здесь нам саморезы, муж уже менял колесо». Побывали в районе, где живут бойцы ОМОНа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика