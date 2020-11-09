Очередной сбой в системе? Начальнику ИВС Пинского ГОВД объявлено предупреждение

Медиа-Полесья имеются) обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГОВД, которые требовали от неё оплатить расходы на питание за время нахождения в изоляторе. Жительница Пинска (личные данные гражданки в редакцииимеются) обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГОВД, которые требовали от неё оплатить расходы на питание за время нахождения в изоляторе.





11 сентября 2020 года милиционеры составили в отношении девушки административный протокол по ч.1.ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и поместили в ИВС.





14 сентября суд Пинского района и г.Пинска подвергнул её штрафу в размере 10 базовых величин.





После вынесения постановления суда конвоиры вручили пинчанке под роспись извещение, в котором предлагалось оплатить расходы на питание в ИВС Пинского ГОВД в размере 40 рублей 50 копеек за время нахождения в изоляторе – по 13 рублей 50 копеек в сутки.





А в устной форме предупредили, что в случае неуплаты в течение месяца данной суммы ей будет начисляться пеня, кроме того, по причине этого долга она не сможет выехать за пределы страны.





Требования милиционеров в части взыскания расходов на питание пинчанка посчитала незаконными. Согласно п.2 ст. 18.6 Процессуально-Исполнительного Кодекса Республики Беларусь, расходы на питание административно арестованных возмещаются ими в порядке, установленном законодательством.





Девушка находилась в ИВС в статусе задержанной, но не арестованной, а потому требования ч.2 ст. 8.6 Процессуально-Исполнительного Кодекса Республики Беларусь, считает она, на нее не должны распространяться.





Девушка обратилась в Пинскую межрайонную прокуратуру с просьбой пресечь незаконные действия сотрудников ИВС Пинского ГОВД.





Проведена проверка, в ходе которой факт нарушения законодательства в ИВС Пинского ГОВД подтвердился.





«При подготовке извещений об уплате расходов на питание начальником ИВС Веричем И.И. были допущены нарушения норм, установленных ПИКоАП Республики Беларусь, в связи с чем Пинской межрайонной прокуратурой последнему объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона.





Оснований для применения иных мер прокурорского реагирования не установлено», – говорится в письме за подписью заместителя Пинского межрайонного прокурора А.В.Плескацевича.













Таким образом, хотя бы оплачивать расходы на питание в изоляторе временного содержания девушка не будет.