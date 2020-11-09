сообщает пресс-служба ОО "Белоруская ассоциация журналистов", обыск проводится с санкции прокурора в связи с появлением сообщений с оскорблениями в местных Telegram-каналах. Какпресс-служба ОО "Белоруская ассоциация журналистов", обыск проводится с санкции прокурора в связи с появлением сообщений с оскорблениями в местных Telegram-каналах.





В разговоре с представителями БАЖ Анна Володащук подчеркнула, что не имеет отношения ни к Telegram-каналам, ни к оскорбительным сообщениям.





Обыск ее дома продолжается.







