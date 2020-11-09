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К главной редакторке "Газеты Слонимской" пришли с обыском
Источник материала: Партизан
В Слониме следователи проводят обыск дома у главной редакторки негосударственной «Газеты Слонімскай» Анны Володащук.
Как
В разговоре с представителями БАЖ Анна Володащук подчеркнула, что не имеет отношения ни к Telegram-каналам, ни к оскорбительным сообщениям.
Обыск ее дома продолжается.
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В Слониме следователи проводят обыск дома у главной редакторки негосударственной «Газеты Слонімскай» Анны Володащук.
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