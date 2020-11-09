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Карбалевич: Пять причин, почему власть сделала ставку на насилие

09.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поскольку длительное противостояние - это борьба на измор, похоже, силы сотрудников МВД на исходе. Поэтому режим спешит, чтобы поскорее покончить с протестами. Но дело не только в этом.

Карбалевич: Пять причин, почему власть сделала ставку на насилие
В воскресенье власти, очевидно, решили дать протестному движению решительный отпор. Почему власти не стали ждать, когда протест сам собой постепенно пойдет на спад по естественным причинам, а решили ускорить процесс?​ Об этом пишет на радио Свабода политобозреватель Валерий Карбалевич

8 ноября власти мобилизовали все силы, включая, по некоторым оценкам, и военных. Привезли в Минск милицию из регионов. Оцепили всю столицу, переведя ее фактически на осадное положение. Хватали и били довольно жестоко, как в худшие августовские времена.

Такого хапуна Минск давно не видел. До поздней ночи микроавтобусы с омоновцами охотились на участников акции. Задержали свыше 1 тысячи человек. Нельзя исключать, что всех их попытаются наказать по Уголовному кодексу.

В определенной степени тактика силовиков дала плоды. Протестующих удалось разделить, разбить на части, не дать им собраться вместе. И уже разгонять их отдельными группами.

Почему власти не стали ждать, когда протест сам собой постепенно пойдет на спад по естественным причинам, а решили ускорить процесс? На то несколько причин.

Прежде всего, нетерпеливость. Смотреть, как каждое воскресенье столица превращается в праздник неподчиненного народа — это для некоторых персонажей невыносимо.

Во-вторых, власти почувствовали психологическую усталость людей, которые выходят на протесты, и решили использовать подходящий момент.

В-третьих, протест в регионах почти утих, минимизировался. Поэтому местную милицию можно спокойно перебросить в Минск.

В-четвертых, трехмесячное противостояние - это борьба на измор, на изнурение противника. Кто первый не выдержит напряжения. Можно думать, что силы сотрудников МВД на исходе. Поэтому нужно поспешить, чтобы одним махом, одним ударом покончить с протестами и наконец спокойно выдохнуть.

В-пятых, можно предположить, что Россия давит. Были разные гипотезы российских экспертов, что мол, Путин дал Лукашенко ограниченное время, чтобы навести порядок. А последний не укладывается в график. Поэтому сейчас Лукашенко и подгоняет события.

Другое дело, верен ли расчет властей. Не приняли ли там временный спад протестов за их конец? В этом есть большие сомнения.
 
Теги: Минск
 
 
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