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Убивал по одному. Трое военных погибли при нападении на аэродроме под Воронежем
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла в российском Воронеже, где солдат-срочник напал на людей с топором. Инцидент произошел на военном аэродроме «Балтимор». Двое скончались от огнестрельных ранений, а один погиб от удара топором. Следователи обрисовали предварительную картину преступления.
Солдат Антон Макаров убивал военных по одному, передают 9 ноября
После расправы над офицером солдат зашел в комнату личного состава, где его заметил сослуживец и отправил его стоять в наряд, как и должно было быть. В ответ Макаров достал пистолет и выстрелил. На шум прибежал водитель, но его ждала такая же участь.
После этого срочник крикнул: «Встали, построились!»
Когда один из рядовых попытался сбежать, Антон Макаров выстрелил ему в спину и скрылся.
Уголовное дело об убийстве и хищении оружия возбуждено. В его рамках планируется провести экспертные исследования для установления психического состояния Антона Макарова. Военные уже назвали основную версию преступления — нервный срыв.
Известно, что Антон Макаров учился в воронежском институте МВД, его запомнили агрессивным и вспыльчивым.
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Трагедия произошла в российском Воронеже, где солдат-срочник напал на людей с топором. Инцидент произошел на военном аэродроме «Балтимор». Двое скончались от...
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