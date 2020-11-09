﻿ В Грузии из-за результатов парламентских выборов люди вышли на акции протеста. Жестокие стычки с полицией. 21.by
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В Грузии из-за результатов парламентских выборов люди вышли на акции протеста. Жестокие стычки с полицией

09.11.2020 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большая акция протеста прошла в центре грузинской столицы 8 ноября. Ее участники протестуют против фальсификации итогов парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Против акции оппозиции в Тбилиси власти использовали водометы, передает jam-news.net.

В ходе разгона акции протеста пострадали 27 человек, среди них сотрудники милиции, пресса и сами протестующие.

В Грузии из-за результатов парламентских выборов люди вышли на акции протеста. Жестокие стычки с полицией

Оппозиция требует отставки председателя Центральной избирательной комиссии, новых выборов и освобождения политзаключенных.

Для отставки оппозиция дала срок до десяти вечера 8 ноября. Ультиматум не был выполнен —протестующие пошли к ЦИК. Лидеры оппозиции заявили, что не позволят никому войти в здание, пока ультиматум не будет выполнен.

Участники акции пытались прорваться через металлические заслоны, некоторые бросали камни в полицейских. Вскоре полиция начала разгон акции. При этом использовались водометы.

 
 
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Большая акция протеста прошла в центре грузинской столицы 8 ноября. Ее участники протестуют против фальсификации итогов парламентских выборов, которые прошли 31...
 
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